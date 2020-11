Afgelopen 24 uur 2 nieuwe COVID-19 gevallen, 496 personen in quarantaine

Ook vrijdag zijn er na 190 testen slechts 2 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname aan het licht gekomen. Het gaat daarbij om mensen afkomstig uit Wanica, bleek vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Na de update werd ook duidelijk dat het aantal personen in quarantaine met 112 is toegenomen en daardoor is gestegen van 384 naar 496. Verder zijn 5 personen het afgelopen etmaal genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen momenteel 30 bedraagt.

De cijfers van vrijdagavond: