TV: Sylvana Simons op roadtrip met Johnny de Mol

Vanavond is het TV programma ‘Waar is De Mol’ weer te zien op SBS 6. In deze nieuwe aflevering krijgt presentator Johnny de Mol gezelschap van Sylvana Simons en neemt hij haar mee voor een roadtrip door Noord-Holland. Sylvana groeide op in Hoorn in de jaren negentig. Ze bezoekt plekken waar ze opgroeide toen ze als meisje met haar ouders uit Suriname kwam en praat openlijk over haar veelbewogen leven.

Tijdens hun rondreis bezoeken ze plekken die voor Sylvana emotionele betekenis hebben, maar ze geniet ook van nieuwe ervaringen. Zo gaat Simons samen met Johnny paardrijden in de bossen van Bergen aan Zee en gaat het stel oer-Hollands en knus kamperen.

Sylvana is tijdens de reis bijzonder openhartig over de moeilijke en vaak hectische periodes in haar privéleven en de redenen waarom ze besloot de politiek in te gaan. Ondanks haar totale gebrek aan ervaring, maakte ze naam als uitgesproken raadslid van de gemeente Amsterdam.

Maandag 2 november, 21:30u – 22:30u: een goed gesprek met Sylvana op SBS 6.