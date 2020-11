Man die vrouw lastig valt schiet hulp biedende persoon van achteren neer

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft afgelopen weekend de 31-jarige Virendra N. aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Geyersvlijt. Uit het voorlopige politie onderzoek is komen vast te staan dat hij de 23-jarige R.A. heeft neergeschoten met een vuistvuurwapen.

Volgen het Korps Politie Suriname schoot R.A. een vrouw te hulp, die lastig gevallen werd door Virendra. Virendra wachtte tot dat R.A. weg liep en schoot hem van achteren neer. R.A. werd in een van zijn bovenbenen geraakt. De verdachte werd op zaterdagavond 31 oktober aangehouden.

Virendra wordt verdacht van zware mishandeling en overtreding van de Vuurwapen Wet. De politie heeft een illegaal vuistvuurwapen en twee alarmpistolen in zijn bezit aangetroffen en in beslag genomen. Het slachtoffer is per ontboden ambulance over gebracht naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden.

Virendra N. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek van deze strafzaak aldus de politie.