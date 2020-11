Inbrekers kort na diefstal 65 mobiele telefoons aangehouden

De politie in Suriname heeft Uraso H.(28), Migalcio A.(22) en Joël S.(29) in de vroege ochtend van zondag 1 november aangehouden, kort nadat zij hadden ingebroken in een handelszaak en 65 mobiele telefoons buit maakten. Ze werden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP) in samenwerking met de Algemene Surveillance Dienst (ASD) en politie Munder in de Gongrijpstraat aangehouden ter zake gekwalificeerde diefstal.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat inbrekers zich toegang tot de handelszaak hebben verschaft door een gat in het dak te maken. Zij namen in totaal 65 mobiele telefoons weg uit de zaak. De gestolen zaktelefoons zijn van verschillende handelsmerken en in verschillende kleuren.

Dankzij onder andere de technische hulpmiddelen die de politie voor handen heeft, is het gelukt om de vluchtauto van de inbrekers te signaleren kort na het plegen van het strafbaar feit. Het voertuig werd door de politie klem gereden en daarin werden behalve Uraso, Migalcio en Joël ook 37 gestolen mobiele telefoons aangetroffen.

De drie mannen zijn aangehouden op verdenking van onder andere diefstal bij nacht door middel van braak of verbreking. Het voertuig en de zaktelefoons zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Uraso geeft toe dat hij betrokken is bij de inbraak; terwijl Migalcio en Joël dat ontkennen.

Ze zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel gezet door de politie. De politie vermoed dat deze drie verdachten meer op hun kerfstok hebben.