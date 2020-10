Lage actuele COVID-19 cijfers Suriname vergeleken met buurlanden

De afgelopen 24 uur zijn er in Suriname 4 nieuwe COVID-19 gevallen bijgekomen. Het aantal actieve cases bedraagt daardoor evenals donderdag 33. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Suriname lijkt het met deze cijfers beter te doen dan haar buurlanden Frans-Guyana en Guyana.

Uit de zojuist bijgewerkte cijfers van de internationale website World ‘O Meter blijkt namelijk dat in Guyana 45 nieuwe gevallen zijn bijgekomen en in buurland Frans-Guyana maar liefst 92. Het aantal actieve gevallen in die twee landen bedraagt respectievelijke 827 om 452 (Suriname 33).

Het absolute aantal besmettingen is in buurland Brazilië uiteraard flink hoger, maar dat komt door de miljoenen bevolking van dat land (213 miljoen mensen). Hieronder een overzicht van World ‘O Meter: