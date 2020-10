Hoelang nog verder met gevaarlijk en asociaal rijgedrag maaltijdbezorgers?

Het gevaarlijke en asociale rijgedrag van tal van maaltijdbezorgers door de straten van Suriname neemt dagelijks ergere vormen aan. In de meeste gevallen zijn het jonge bromfietsers die op zodanige wijze rijden, dat zij niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van overige weggebruikers ernstig in gevaar brengen.

Zo is op bovenstaande foto, die vrijdagavond rond 20.00u aan de Kernkampweg gemaakt is, duidelijk te zien hoe drie maaltijdbezorgers van een bedrijf het afkeurenswaardige rijgedrag demonstreren. Waar zij aan de linkerzijde achter elkaar zouden moeten rijden, rijden zij vóór een auto naast elkaar. Gekker nog: de bezorgers aan de linker- en rechterzijde zetten een voet op de bromfiets van hun collega die in het midden rijdt.

Tal van burgers hebben vaker tevergeefs in de media en op social media aandacht van de autoriteiten en van de bezorgbedrijven zelf gevraagd voor deze kwestie.