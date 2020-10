Centrale Bank van Suriname publiceert jaarverslag 2015

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is vandaag, vrijdag 30 oktober 2020, uitgekomen met haar jaarverslag over 2015. Daarin zijn de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de Bank gevoerde beleid in het desbetreffend jaar zijn uiteengezet. Het jaarverslag is te downloaden van de website van de Bank.

Zaken waaronder sterke afname van de exporten en hoge importen, grote tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans, afname van de internationale reserves, sterk gedaalde overheidsinkomsten, groot financieringstekort, oplopende schulden en een druk op de wisselkoers, hebben ervoor gezorgd dat de Surinaamse economie in zwaar weer kwam te verkeren.

De door de Bank ondernomen beleidsacties hebben geresulteerd in een groot verlies over het jaar 2015. Recentelijk zijn er afspraken gemaakt met de Staat betreffende toepassing van een marktconforme rente terugwerkend naar 18 september 2015. Met dit rentetarief zijn structureel hogere rente-inkomsten voor de Bank gegarandeerd gedurende de looptijd van de leningen.

Gezien de lange wachttijd en de aanbevelingen van het Internationale Monetaire Fonds en overige relevante stakeholders, is in het verslag een zeer uitgebreide jaarrekening opgenomen in tegenstelling tot de gebruikelijke verkorte vorm van de jaarrekening. Het verslag is voorzien van een controleverklaring door BDO-accountants.

De Bank pleegt de nodige inspanningen om de jaarverslagen over 2016 en volgende jaren binnen afzienbare tijd, te publiceren. Het jaarverslag van 2015 is hier te downloaden (PDF).