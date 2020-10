Organisator Miss India Holland verkiezing overleden aan gevolgen coronavirus

Grote verslagenheid binnen de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag. Donderdag overleed de directeur-eigenaar van evenementenbureau Taj-Events, Aniel Kienno op 49-jarige leeftijd. Hij werd voornamelijk bekend als organisator van de jaarlijkse Miss India Holland verkiezing, welke hij in 2015 overnam. Kienno overleed aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Nadat het nieuws donderdagavond bekend werd stroomden de condoleances binnen op social media. ‘De jaarlijkse Miss India Holland werd dit jaar uitgesteld vanwege de maatregelen rondom COVID-19. Dat Aniel nu zelf het slachtoffer is geworden van dit virus is wrang’, zegt een kennis van hem op Facebook.

Zijn overlijden is voor de familie extra pijnlijk, omdat zijn jongere broer Soedesh Kienno vorig jaar januari ook al plotseling heenging op 46-jarige leeftijd. Beide in Suriname geboren mannen waren zeer actief met het organiseren van events en bekend in de Hindoestaanse gemeenschap.