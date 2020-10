Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

Fungerend directeur Genti Mangroe is sinds donderdag 29 oktober belast met de leiding van het Directoraat Jeugdzaken, dat zij heeft overgenomen van gewezen directeur Ricardo Pollard. Donderdag vond ook de ondertekening plaats van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Mangroe zal zich buigen over het jeugdbeleid in Suriname ter bescherming en ontwikkeling van de jeugd. Zij heeft 18 jaar ambtelijke ervaring en werkrelatie met verschillende ministeries en internationale organisaties. Zij heeft een masters in recht en een masters in public administration en is afgestudeerd op het onderwerp Jeugdparlement.

Verder heeft zij in opeenvolgende kiescommissies gezeten voor de verkiezingen van het Jeugdparlement, leiding gegeven aan verschillende jongeren organisaties en is voorzitter van de nationale commissie uitbanning kinderarbeid.