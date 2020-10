Vruchtbare gesprekken ministers in Frankrijk en Nederland

De ministers Albert Ramdien en Armand Achaibersing van respectievelijk Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en Financien en Planning hebben tijdens hun recente dienstreis, vruchtbare gesprekken gevoerd in Frankrijk en Nederland.

Het resultaat hiervan is dat van 2-7 november 2020 hoge ambtelijke delegaties naar Suriname afreizen om met diverse sectoren van gedachten te wisselen, met als doel te geraken tot gemeenschappelijke programma’s van samenwerking. Dat zei president Santokhi woensdagavond tijdens de reguliere regeringspersconferentie.

De Surinaamse president gaf daarbij aan, dat de resterende verdragsmiddelen van meer dan 17 miljoen euro die zijn vrijgekomen, in elk geval niet in de consumptieve sfeer zullen worden ingezet. De bestemming daarvan zal nog duidelijk worden aangegeven maar de president tekende wel aan, dat de middelen in de agrarische en de productiesector besteed zullen worden.

Verder heeft de president heeft aangegeven dat met de diasporagemeenschap ook goede gesprekken gevoerd worden. Het is de bedoeling om medio november op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het diaspora instituut dat bemenst zal worden door deskundigen voor een goed diaspora beleid, te lanceren.