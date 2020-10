‘Salarissen worden komende maanden ook zonder leningen uitbetaald’

Doordat de regering een prudent financieel beleid heeft gevoerd was al duidelijk dat in september van dit jaar de lonen zijn uitbetaald zonder geld te lenen. Dit is ook het geval geweest voor de maand oktober waar de ambtenaren al over beschikken. Het goede beleid zal worden voortgezet waarbij duidelijk zal zijn dat de salarissen van de komende maanden ook zonder leningen uitbetaald zullen worden.

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de reguliere regeringspersconferentie. Het staatshoofd beklemtoonde dat er bij de uitgaven van de staatsmiddelen nu geen corruptie plaatsvinden. Dat heeft mede erin gesulteerd, dat de lonen gegarandeerd zijn. Behalve salarissen geldt dat ook voor de AOV-gelden en de financiële bijstand aan de groepen die daar aanspraak op maken. De afgelopen drie jaren was dit zeer problematisch.

Dat dit nu mogelijk is, maakt deel uit van de hervormingen binnen de economie. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is volgens het staatshoofd ook begonnen met het uitbetalen van achterstanden naar ondermeer de sociale instellingen toe, die afhankelijk waren van subsidie. De regering wordt elke dag geconfronteerd met brandbrieven van schuldeisers. De regering is nu ook al in staat step by step deze af te lossen, gaf de president de garantie aan zijn gehoor.

Terwijl de regering de financiële huishouding onder controle krijgt, zijn er andere grote en zwaardere lening zoals de bekende Oppenheimer lening die terugbetaald moet worden. De regering heeft afgezien van het aflossen van de tweede rente van U$ 26 miljoen, omdat dat een zware slag zou betekenen voor de economie welke zal doorwerken naar alle sectoren. Dit is aangegeven in samenspraak met het internationale adviesbureau van de regering Lazard en het IMF, waarbij is aangegeven dat de betaling niet mogelijk zal zijn.

De president beseft dat dit zeker consequenties heeft en dat er verder wordt onderhandeld. Dit zal op 30 oktober geschieden. Binnen niet al te lange tijd zal de samenleving breedvoerig worden geïnformeerd. Het doel zal een herschikking zijn van deze zware lening voor Suriname.