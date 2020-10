VIDEO: Rijdende bromfiets vliegt in brand door elektrische storing

Deze bromfiets is dinsdagmiddag op de hoek van de Powisi- en de Koelekoelestraat in Paramaribo-Noord tijdens het rijden in brand gevlogen.

De bromfiets werd bestuurd door een jongeman. Hij verklaarde dat hij problemen had met de bedradingen van het vervoersmiddel. Op de hoek van de Powisi- en de Koelekoelestraat vloog de bromfiets plotseling in brand. De bestuurder sprong op tijd ervan af en bleef ongedeerd.

De bromfiets brandde bijna geheel af. Slechts de achterband is bespaard gebleven. De oorzaak is een elektrische storing, waarvan de bestuurder afwist. De brandweer kreeg de melding en ging ter plaatse om het vuur te blussen. Ook de politie deed de plaats aan voor onderzoek.

Maandag vloog er ook al een bromfiets in brand tijdens het rijden. In Suriname zijn in de afgelopen periode een aantal auto’s en bromfietsen in brand gevlogen. Hieronder een video van de brand dinsdagmiddag:

https://www.instagram.com/p/CG6SeCDhS_d/?utm_source=ig_web_copy_link