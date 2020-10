Spoed persconferentie Bond van Personeel bij SLM

De Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BPSLM) zal hedenmiddag om 13.00u een spoed persconferentie beleggen. Hierbij zullen de basis van de onrust en ongerustheid van het personeel evenals de gemaakte afspraken, belicht worden. De spoed persconferentie zal gehouden worden in het gebouw van C-47 in Suriname.

Het personeel van de SLM is al een tijd in beraad. Zij eisen dat de lonen worden uitbetaald op basis van de nieuwe Centrale Bank koers van 14.29 SRD per US Dollar. De regering had een ultimatum tot maandag 26 oktober 12.00u namiddag om te voldoen aan de eis van de personeelsbond.

De financiële situatie van het bedrijf ziet er momenteel niet rooskleurig uit. Een reorganisatie is van groot belang om het bedrijf te redden zei minister Jubithana tegen ABC Online: