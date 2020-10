Tweetal int geld van winnend lot van iemand anders

De politie in Suriname heeft de 47-jarige Iwan M. en de 24-jarige S.S. vorige week woensdag aangehouden, nadat ze het geld van een winnend lot van iemand anders hadden geïnd. Ze werden door de politie van het bureau Zanderij ter zake diefstal aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde die via het gokken een geldbedrag van SRD 1.300 had gewonnen, stuurde haar dochter naar de winkelzaak in het politieressort Zanderij om het geld te innen. De kassière hield de jongedame voor om later op de dag terug te keren, aangezien zij niet zoveel geld in kas had.

Dit vertelde de dochter aan haar moeder. De moeder besloot in de middaguren zelf terug te gaan. Van de medewerker die op dat moment de dienst had, kreeg de benadeelde te horen dat het geldbedrag reeds was opgenomen.

De benadeelde werd toen verwezen naar het hoofdkantoor van het gokbedrijf voor het afhandelen van de zaak. Op het hoofdkantoor kreeg de vrouw te horen dat het geldbedrag was verzilverd aan de Mahonylaan. Aangezien de persoon verplicht was met zijn legitimatiebewijs het geldbedrag te verzilveren, kon worden nagegaan wie de persoon was.

De kassière S.S. die begreep dat de zaak inmiddels werd onderzocht, deed het adres van de benadeelde aan om alsnog het geldbedrag af te staan. De kassière werd verwezen naar de politie. Het geldbedrag werd afgestaan aan de politie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de kassière S.S. onopvallend de code van het lot had gekopieerd en daarna via een derde persoon door had gestuurd naar de persoon Iwan, die het geldbedrag had opgenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de kassière, na verhoor en een ernstige waarschuwing, heengezonden meldt de politie.