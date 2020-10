SRD 350.000 buitgemaakt bij brute woningoverval

Bij een brute roofoverval maandagochtend rond 05.30u in een woning aan de Kasistraat in Paramaribo, is SRD 350.000 buitgemaakt.

Volgens de politie is de beroving gepleegd door twee gemaskerde mannen die gewapend waren met vuistvuurwapens. De heer des huizes werd rond 05.00u wakker en liep naar de badkamer buiten. Zijn overige huisgenoten, een dochter en twee zonen sliepen nog. Op een bepaald moment werd de man aangevallen door de criminelen. Hij werd gekneveld en onder bedreiging moest hij de daders vertellen waar van de woning geld en waardesvolle spullen waren.

De rovers betraden de woning en pakten het geld. Vervolgens gingen zij in de kamer van de dochter die wakker werd. De daders vielen haar aan, maar zij stribbelde tegen en begon te schreeuwen. Een van haar broers kwam met een houwer en werd ook aangevallen door de rovers. Hij werd daarbij met een scherpvoorwerp gestoken nabij zijn linkeroksel. Na de daad maakten de criminelen zich uit de voeten.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.