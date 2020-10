Uitvaart inspecteur Dennis Kolf met korpseer

Vandaag vond in Suriname de uitvaart plaats van de hoofdinspecteur van politie Dennis Reginald Kolf. Hij is op maandag 19 oktober 2020 overleden op de leeftijd van van 56 jaar. Kolf was laatstelijk werkzaam op het politiebureau Groningen. Vandaar dat er ook een afscheid was bij de politiepost te Groningen.

Daarbij waren districtscommissaris Mevr. Sherin Bansi-Durga, politie Saramacca en anderen aanweizg. “Hij heeft tot de laatste dag gewerkt aan de verbetering van het politiekorps in het district. Hij is niet alleen een verlies binnen het korps, maar voor de hele samenleving. Saramacca verliest een deskundige medewerker en het land een waardige zoon” aldus het commissariaat.

Op de Politie Academie was er omstreeks 13.45 uur gelegenheid tot het nemen van afscheid, gevolgd door een uitvaartdienst van 15.00 tot en met 16.00 uur. De nabestaanden vertrokken om 16.30 uur onder begeleiding van de Motor Surveillance Dienst (M.S.D.) naar de Dr. Sophie Redmondstraat.

Van daaruit werd ter hoogte van de Rode Kruislaan het stoffelijk overschot met Korpseer begeleid naar de begraafplaats Mariusrust.