COVID-19: 1 persoon overleden en 10 nieuwe gevallen

De afgelopen 24 uur is er in Suriname weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Het aantal overleden personen bedraagt daardoor 110. Ook zijn er 10 nieuwe gevallen bijgekomen en 5 genezen, waardoor het aantal actieve gevallen is gestegen van 29 naar 33.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. President Santokhi zei zondag dat de situatie in Suriname onder controle is, maar dat men echter waakzaam moet blijven. Ter vergelijking: in Nederland waren er maandag 10.353 nieuwe bevestigde coronabesmettingen.

Vanwege deze toename aan besmettingen in Nederland, is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard.

In alle gevallen kan reizen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten.