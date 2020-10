Bromfietser zwaargewond na aanrijding door busje

Een bromfietser in Suriname is maandagavond zwaargewond geraakt, nadat hij was aangereden door een busje. Het ongeval gebeurde rond 20.40 op de hoek van de Tweekinderenweg en de Mr. R.W. Thurkowstraat in Paramaribo-Noord.

Het busje kwam vanuit de Tweekinderenweg en wilde de Thurkowstraat oversteken om in de Picassostraat te gaan. De bromfietser reed over de Thurkowstraat richting Wilhelminastraat en werd over het hoofd gezien door de bestuurder van het busje.

Er volgde een aanrijding waarbij de bromfietser zwaargewond raakte. Hij werd door een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het busje en rijbewijs van de bestuurder zijn door de Surinaamse politie in beslag genomen, in het kader van het onderzoek naar dit verkeersongeval.