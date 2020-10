Mangre doet aangifte van bedreiging op social media

Parlementariër Reshma Mangre heeft zondag aangifte bij de politie gedaan, vanwege bedreiging op social media met enig misdrijf tegen haar leven gericht. Een zekere Madhvi Soekaloe heeft Mangre in een Facebookbericht ernstig bedreigd. ‘Spoorloos zijn, het gaat niet mooi aflopen en blood must fall’ zijn onder andere genoemd in het bedreigingsbericht.

Mangre zegt aan Waterkant.Net dat zij het ver vindt gaan dat mensen er niet ervoor schromen om haar, maar ook andere parlementariërs en zelfs de president van Suriname en zijn vrouw met de dood te bedreigen op social media. “We merken dat doodsbedreigingen uiten op social media gewoon een trend begint te worden en dat is helemaal niet goed te spreken”.

De parlementariër vindt deze kwestie een vrij ernstige zaak, omdat haar veiligheid nu gevaar loopt. “Ik heb onregelmatige werktijden in het parlement en ben daarnaast ook vakbondsleider. In het beroep dat ik doe staat mijn leven nu op het spel en dat kan en mag nooit zo zijn”.

Mangre wacht het verder onderzoek van de Surinaamse politie af. Zij doet een beroep op de samenleving om zulks gedrag achterwege te laten. “Niet alleen omdat het strafbaar is, maar ook omdat het nergens voor nodig is. Wij moeten als Surinamers nu sterker dan ooit bundelen en samenwerken aan de wederopbouw van ons land”.

Hieronder het bericht van Madhvi Soekaloe: