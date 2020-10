Nieuwe veerboot voor verbinding met Frans-Guyana komt in augustus 2021

De nieuwe veerboot, die moet zorgen voor de verbinding tussen Suriname en Frans-Guyana, zal naar verwachting eind augustus 2021 aankomen. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag. Er volgt dan eerst een testperiode van twee maanden.

Aan het veerbootproject inclusief havens aan beide zijden van de verbinding en onderzoek hangt een prijskaartje van € 10 miljoen. De financiering komt uit Europese fondsen € 3,5 miljoen, Frankrijk € 450.000, CNES € 250.000, de lokale regering van Frans-Guyana € 175.000 en Suriname € 625.000, schrijft de nieuwssite.

Volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly past de veerverbinding in het nadenken over de toekomst van de regio. De veerboot is de eerste stap en de tweede stap is het hebben van een brug tussen Suriname en Frans-Guyana zei hij tegen Starnieuws.

Vorige maand hielden Suriname en Frankrijk een werkbespreking te Saint-Laurent-du-Maroni. De bouw van een nieuwe brug kwam toen ook aan de orde. Voor nu is de focus op de ingebruikname van de nieuwe veerboot.

Met een gewoon bootje duurt het tien minuten om de rivier over te steken: