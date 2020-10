In Nickerie is een man vanmorgen dood aangetroffen naast een bromfiets. Volgens de eerste berichten zou de man gevallen zijn van de brom. Dit gebeurde rond 07.00u in de Purperhartstraat te Nationaal Project. Een andere weggebruiker zag de man roerloos liggen en schakelde de politie in.

De politie is op het moment van schrijven nog druk bezig met het onderzoek en probeert te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld.