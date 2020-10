Slechts 1 nieuw COVID-19 geval, aantal actieve gevallen daalt van 50 naar 38

De afgelopen 24 uur is er slechts 1 nieuw COVID-19 geval in Suriname geregistreerd. Dit kwam naar voren na 75 keer testen. Het totaal aantal actieve gevallen is het afgelopen etmaal ook gedaald van 50 naar 38.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Sinds de uitbraak van het virus in Suriname zijn er 5.155 mensen besmette gevallen geregistreerd. Daarvan zijn inmiddels 5.010 mensen genezen.

De afgelopen 24 uur werd ook duidelijk dat er opnieuw een school in Suriname is gesloten vanwege het feit dat er sprake is een persoon die besmet is met het gevreesde coronavirus. Dit keer zou het gaan om een leerling en wel een jongen van de Willem van Lier Muloschool te Domburg.