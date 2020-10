Beheerder Facebookpagina Actionnieuws Suriname weer vrij

Mones Nazarali, de beheerder van de bekende Facebookpagina Actionnieuws Suriname die eerder deze week was aangehouden door de politie, is vanmiddag rond 17.00u weer vrijgelaten. Nazarali zat vast omdat hij een inbreker die spullen van hem had gestolen, zou hebben mishandeld. Beelden daarvan werden via social media verspreid.

Volgens Nazarali heeft de dief in de nacht van 15 oktober bij hem ingebroken en een aantal spullen meegenomen. Toen hij de inbreker Michael S. de volgende ochtend op straat zag, heeft hij hem klemgereden om hem aan te houden. De inbreker had een houwer bij zich die door Nazarali is afgepakt.

Vervolgens heeft Nazarali hem met zijn eigen houwer wat slagen op z’n achterste toegebracht. Tegenover de redactie van Waterkant verklaarde Nazarali dat een inspecteur van politie in Nickerie, bij wie hij niet geliefd is, naar aanleiding van de video reden zou hebben gevonden om hem aan te laten houden.

“De recherche van Nieuw-Nickerie heeft de zaak afgehandeld en ik ben opgesloten op politiebureau Henar. Vermeldenswaard is dat zowel de recherche als politie Henar mij super goed hebben behandeld. Ik dank een ieder en in het bijzonder mijn vrouw en vrienden en familie, die mij bij hebben bijgestaan gedurende de donkere dagen” aldus Nazarali.

Michael S werd die dag ook aangehouden: