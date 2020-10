Muloschool te Domburg gesloten na cononabesmetting leerling

Opnieuw is een school in Suriname gesloten vanwege het feit dat er sprake is een persoon die besmet is met het gevreesde coronavirus. Dit keer zou het gaan om een leerling en wel een jongen van de Willem van Lier Muloschool te Domburg.

Hoewel de besmetting van de leerling niet op school heeft plaatsgevonden worden alle protocollen van het Surinaamse Bureau Openbare Gezondheid (BOG) gevolgd. Zo is de school grondig ontsmet en gaan alle leerlingen, die deze week met de jongen in contact zijn geweest, 10 dagen in quarantaine.

Ruim twee weken geleden sloot de OS Mottonshoop haar deuren, nadat bekend was geworden dat het schoolhoofd besmet was geraakt met het coronavirus.