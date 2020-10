43-jarige man die dorp tiranniseert aangehouden door politie

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag de 40-jarige Humphrey K. aangehouden, omdat hij de mensen in het dorp waar hij woonachtig is zou hebben getiranniseerd. Volgens de Surinaamse politie zit hij vast ter zake mishandeling meer malen gepleegd.

Hierbij moesten vooral jeugdigen het ontgelden waarbij sommigen zelf letsel opliepen. Nadat men aangifte tegen deze geweldenaar had gedaan dook hij onder voor de politie, totdat hij op 8 oktober in de kraag werd gevat door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM).

Humphrey is vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Zanderij alwaar de aangiftes tegen hem zijn gedaan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is deze geweldenaar achter slot en grendel gezet meldt het Korps Politie Suriname.