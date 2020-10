Nieuwe samenwerking tussen Amsterdam en Suriname

De stad Amsterdam gaat de banden met Suriname mogelijk weer aanhalen. De hoofdstad van Nederland had voorheen een stedenband met de hoofdstad van Suriname. Die werd echter verbroken toen Bouterse in 2010 president werd van het land. Nu een nieuwe regering aan de macht is, gaat Amsterdam de banden aanhalen.

Het wordt geen stedenband zoals voorheen het geval is meldt AT5. Volgens de Amsterdamse zender gaat Amsterdam met heel het land samenwerken, niet specifiek met Paramaribo.

De zender meldt verder dat verschillende cultuur- en onderwijsinstellingen, die in het verleden al bij een samenwerking met Suriname betrokken waren, belangstelling hebben getoond om opnieuw een bijdrage te leveren.