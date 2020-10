Bestuurder busje veroorzaakt aanrijding na ‘boro’ via verkeerde rijstrook

Vanmiddag rond 15.45u kwam dit busje in botsing met de pick-up bij het verkeerslicht op de hoek van de Willem Campange- en de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. Dit nadat de bestuurder van het busje via de rechtdoorgaande rijstrook reed en rechts afsloeg.

Het verkeerd sorteren en dan toch rechts afslaan is een alledaags verschijnsel bij het verkeerslicht. Door de aanrijding was het voor een korte tijd nog drukker dan normaal bij het verkeerslicht.

Beide auto’s zijn aanzienlijk beschadigd. De bestuurders hebben de aanrijding zelf afgehandeld middels het schadeformulier.