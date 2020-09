VIDEO: Nationale Partij Suriname herdenkt 74-jarig bestaan

Dinsdagmiddag vond een kranslegging plaats bij het beeld van Johan Adolf Pengel in verband met het 74-jarig bestaan van de Nationale Partij Suriname (NPS). De partij is opgericht op 29 september 1946, door onder andere Johan Ferrier.

De NPS is een Surinaamse sociaaldemocratische politieke partij, en was lange tijd de grootste politieke partij, die meer dan 40 jaar deel uitmaakte van verschillende coalitiekabinetten. Het hoofdkantoor bevindt zich in Grun Dyari in het centrum van Paramaribo.

Johan Adolf Pengel werd kort voor de eerste algemene verkiezingen in 1949 lid van de NPS. Van 1963 tot 1969 was hij premier, en daarnaast was hij minister van Algemene Zaken, van Binnenlandse Zaken, en van Financiƫn.

Pengel was ook voorzitter van de partij en heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de NPS en Suriname in zijn algemeenheid. Hieronder een video van de bijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein bij het standbeeld van Pengel in Paramaribo:

Kranslegging ivm met 74-jarig bestaan NPS Posted by NPS Nationale Partij Suriname on Tuesday, 29 September 2020