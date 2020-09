Man schiet met jachtgeweer op twee mensen in boot vanwege betalingskwestie

De politie in Suriname is op zoek naar een voortvluchtige man, die vorige week vrijdag met een jachtgeweer op twee andere mannen in een boot heeft geschoten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het schietincident plaats vond te Godo Olo, in het district Sipaliwini.

Het zou gaan om een betalingskwestie, waarbij één van de mannen in de boot de schutter moest betalen. Toen de mannen in de boot stapten, werd er in hun richting geschoten door de schutter. Beide mannen werden geraakt en de dader, die bekend is bij de mannen, zag daarna kans te vluchten.

De twee slachtoffers werden per vliegtuig overgebracht naar Paramaribo en zijn in het ziekenhuis opgenomen voor verdere verpleging. Ze verkeren buiten levensgevaar.

De Surinaamse recherche Oost heeft de zaak in onderzoek.