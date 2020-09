Zaterdag 3 oktober Surinamedag bij restaurant Avenue Nine Rotterdam

Waan je even op vakantie in Suriname. Het kan gewoon op zaterdag 3 oktober bij restaurant Avenue Nine in Rotterdam. Het pop-up restaurant, gevestigd in het Westelijk Handelsterrein, organiseert dat weekend namelijk een speciale Suriname dag.

Op Surinamedag geniet je van typische Surinaamse gerechten. Op die dag staat hun Pom Platter centraal, maar je kunt natuurlijk ook genieten van de gerechten van het reguliere menu, of kies voor een combinatie.

Avenue Nine is gevestigd in het centrum van Rotterdam in het prachtige Westelijk Handelsterrein. De Erasmusbrug is op 5 minuten loopafstand van Avenue Nine. Gratis parkeren kan na 18:00 uur aan de Parklaan. Voor 18:00 uur raden ze de stadsgarage onder de Erasmusbrug aan.