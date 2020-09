Dood gevonden man paar dagen geleden mishandeld

De politie in Suriname heeft het lichaam van de man, die dinsdag dood werd aangetroffen in een bedrijfspand, in beslag genomen. Het gaat om de 56-jarige Hemantkumar Noermohamed. Hij werd levenloos, hangend met een kabel om zijn hals, aangetroffen. Volgens de buren zou de man, die de laatste tijd wat teruggetrokken leefde, op zondag 20 september zijn mishandeld door een ander persoon.

Hij zou die dag ook voor het laatst gezien zijn. Het slachtoffer had afgelopen vrijdag voor het laatst contact met zijn ex-vrouw die in Nickerie woont. Toen de vrouw heel het weekend niets van de man meer vernam, werd dinsdag op haar verzoek de woning aangedaan om te kijken of alles in orde was.

Het betreft een pand aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg, waar het slachtoffer onder andere rijst en veevoer verkocht en woonde. Omdat de man niet reageerde werd tegen 18.00 een slot van het pand opengebroken. Zijn levenloos lichaam werd toen hangend aangetroffen en de politie werd terstond gealarmeerd.

Er wordt gesproken van zelfmoord, maar het is vooralsnog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk het geval is. Wie de man zondag heeft mishandeld en waarom is ook niet duidelijk. De afdeling kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.