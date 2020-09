VIDEO: Bestuursambtenaar dient klacht in tegen agent na mishandeling

Een bestuursambtenaar van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost heeft een officiële klacht ingediend bij de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ). Dit nadat hij afgelopen weekend zou zijn toegetakeld door een agent van het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer Fellayno Elliott reed na het werk in uniform gekleed op de bromfiets naar huis. Hij werd aan de Van Idsingastraat door de politie staande gehouden in verband met de lockdown. Ondanks dat hij een dispensatiebrief bij zich had en gekleed was in uniform, bleef de agent moeilijk doen over Elliott’s aanwezigheid op straat.

De zaak escaleerde en Elliot kreeg een vuistslag van de agent in zijn gezicht. Daarna werd er een vuurwapen op hem gericht en werd hij geboeid in de politieauto geplaatst. Daar kreeg hij nog een klap in zijn gezicht van de agent. Zijn lip was daardoor opengescheurd en zijn gezicht opgezwollen (foto).

Districtscommissaris Ricardo Bhola is niet te spreken over de wijze waarop de medewerker van zijn commissariaat door de politieagent is behandeld. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd is dc terstond naar het politiebureau gereden, nadat hij vernomen had dat de bestuursambtenaar zich daar bevond.

In onderstaand filmpje doet Elliott zijn verhaal: