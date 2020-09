Boekpresentatie ‘Het verdriet van de fluit’ van Saya Yasmine Amores

Vereniging Ons Suriname en Uitgeverij In de Knipscheer organiseren zondag 27 september 2020 de boekpresentatie van Bánsuri ke gam / Het verdriet van de fluit van Saya Yasmine Amores. De presentatie vindt vanaf 15.00 uur plaats in Vereniging Ons Suriname / Hugo Olijfveldhuis, Zeeburgerdijk 19-21 te Amsterdam.

Het boek bestaat uit gedichten van een dromerige tiener. Een stem uit het verleden, een land in het ongewisse. De uitzichtloze tienerjaren. De onzekere tijden op de kunstacademie, het erbij willen horen. Tijden waarin racisme hoogtij vierde. Geen zakgeld om eten te kopen. Altijd dezelfde goedkope kleren. Wachten op de grote toekomst en gedichten schrijven vormden de enige troost.

De eerste exemplaren zullen door de auteur uitgereikt worden aan Simon van der Lugt (onder voorbehoud) en Delano Veira. Verder werken aan het programma mee: Harry de Kruijff, Peter Tholen en Franc Knipscheer. Na afloop verkoop en signeren van de nieuwe bundel; pinautomaat aanwezig.

Richtlijnen i.v.m. corona worden in acht genomen; er kunnen daarom maar 40 personen in de zaal. Vooraf aanmelden verplicht: info@veronsur.org. Live streaming van de presentatie is te volgen op de Facebook pagina van Vereniging Ons Suriname. Inloop vanaf 14.30 uur; einde 17.00 uur. Op zondag vrij parkeren.

Saya Yasmine Amores publiceerde eerder gedichten en romans onder het pseudoniem Cándani.

Meer over ‘Het verdriet van de fluit’