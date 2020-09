Braziliaanse goudzoeker schiet landgenoot in bil na ruzie over lastig vallen dochter

Een ruzie en woordenwisseling tussen twee Brazilianen, die op een goudveld in Suriname werkzaam zijn, is geëindigd in een schietpartij waarbij de 38-jarige Louise V. op zijn landgenoot schoot met een jachtgeweer. Volgens verklaring van de verdachte deed hij dat, omdat zijn dochter constant wordt lastig gevallen door het slachtoffer.

De Franse politie stelde de Surinaamse politie op de hoogte van het gebeuren, nadat het slachtoffer in Frans-Guyana medische hulp zocht. Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft Louise V. op zondag 19 september aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost.

Het slachtoffer is aan zijn zitvlak geraakt. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Louise V. in verzekering gesteld. Het jachtgeweer welke de verdachte illegaal in bezit had, is in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname.