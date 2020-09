First lady bedankt kinderen van Rotterdamse basisschool voor inzamelingsactie

Kinderen van de Rotterdamse basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam-West hebben onlangs geld ingezameld, om schoolspullen voor arme kinderen in Suriname te kopen. Dankzij hun inzamelingsactie krijgen 500 kinderen in Suriname een rugtas met schoolspullen. En daar wilde Melissa Santokhi, de first lady van Suriname die momenteel in Nederland is, de kinderen persoonlijk voor bedanken.

In eerste instantie zou een klein groepje schoolkinderen naar de ambassade gaan voor een ontmoeting. Maar de first lady wilde de school maandag zelf zien, zegt de adjunct-directeur aan RTV Rijnmond. Mevrouw Santokhi nam op het schoolplein symbolisch een rugtas in ontvangst. Ook verzorgde ze een gastles over Suriname aan groep 8.

“De first lady is een rolmodel voor onze jeugd en haar warme steun voor de schooltassen actie omarmen wij” aldus Rajesh Ramnewash, bestuurder van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland over het bezoek van de first lady.