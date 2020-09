Nieuwe wisselkoers van SRD 14,018 voor 1 USD gaat vannacht in

Vannacht om 00.00u Surinaamse tijd, gaat de nieuwe USD wisselkoers voor SRD in Suriname in. Deze koers, die voorheen SRD 7,52 voor 1 USD was, wordt vanaf 22 september 2020 SRD 14,018 (aankoop) en SRD 14,29 (verkoop). Dat heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vanmiddag tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

Het vaststellen en afkondigen van de nieuwe wisselkoers, de zogeheten unificatiekoers is na overleg tussen de CBvS en het ministerie van Financiën en Planning tot stand gekomen. De unificatiekoers betekent dat alle sectoren één wisselkoers hanteren.

Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de bank voor de Amerikaanse dollar, is geenszins toegestaan benadrukt de CBvS.

Ze geeft verder aan dat de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het bedrijfsleven en het publiek wisseltransacties mogen verrichten.