Ruzie tussen man en vrouw eindigt in steekpartij

Een ruzie tussen een man en zijn vrouw, zaterdagavond rond middernacht aan de Reineweg in Suriname, is geëindigd in een steekpartij. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man een woordenwisseling met zijn vrouw kreeg.

Een oom van de vrouw, die een drugsverslaafde is, was op dat moment ook bij de woning en zag het voorval. Op een bepaald moment kwam hij plotseling ertussen en verwondde de man met een schaar in zijn buikstreek.

Na de daad maakte de oom zich uit de voeten. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer voor medische behandeling af te voeren.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.