Tiener in diepte verdwenen te Blanche Marievallen

Een 15-jarige jongen is zaterdag tijdens het zwemmen te Blanche Marie, verdwenen in de diepte. Vermoedelijk is hij verdronken.

Waterkant verneemt dat de tiener samen met familieleden naar de plaats ging waar zij zouden overnachten. Op een bepaald moment ging hij in het water en was ineens niet meer te zien.

Vermoedelijk is de 15-jarige door de sterke stroming meegenomen en verdwenen in de diepte. Een zoekactie is op touw gezet maar heeft tot op het moment van schrijven niets opgeleverd. De zoekactie wordt voortgezet.