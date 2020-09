First lady overlegt in Eindhoven over uitbreiding project online academie

De Surinaamse first lady Melissa Santokhi zit niet stil tijdens haar bezoek aan Nederland. Zo was de vrouw van de president van Suriname vrijdag op bezoek bij het bedrijf SkillsTown in Eindhoven. SkillsTown is een online opleider voor professionals. Het bedrijf heeft onlangs in samenwerking met Connect by Talent de Get Skilled Academy opgezet in Suriname.

De Get Skilled Academy, een initiatief van de first lady, is een online academie op de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, waar studenten verschillende trainingen kunnen volgen. De Nederlands organisaties hebben eerder deze maand vijfhonderd vouchers ter waarde van 50.000 euro gedoneerd aan de first lady. Hiermee kunnen ADEK studenten de trainingen, zoals management en presenteren, online kosteloos volgen.

Een woordvoerder van SkillsTown zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat dit het begin is van het project. “De first lady is bij ons op bezoek om te overleggen hoe we het project uit kunnen breiden” aldus de woordvoerder tegen de krant.

De bedoeling is dat er samen met Surinaamse onderwijsinstellingen en opleiders gewerkt zal worden aan de verdere uitbouw van nieuwe trainingen. Tegelijkertijd wordt het huidig aanbod verder geïntegreerd en aangepast aan de Surinaamse behoefte.