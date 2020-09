VIDEO: Voertuig compleet verwoest na autobrand tijdens avondklok

Deze auto is afgelopen nacht tijdens de avondklok compleet door vuur verwoest. Vanmorgen vroeg rond 03.00u kreeg het Korps Brandweer Suriname (KBS) een melding van een autobrand aan de Ladieweg, een zijstraat van de Ramgoelamweg.

De brandweer van post Toekomstweg rukte uit en trof ter plekke het voertuig in lichterlaaie aan. Brandweerlieden konden alleen bluswerkzaamheden verrichten. Er hebben zich bij de brand geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De oorzaak van deze autobrand is nog niet duidelijk. De brandweer en de Surinaamse politie hebben de zaak in onderzoek. Een filmpje van de brand via Rodney L: