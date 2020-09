Busje belandt op z’n kop na zware aanrijding in Paramaribo-Noord

Bij een zware aanrijding op de hoek van de Mozartstraat en de Harry Jong Loystraat in Paramaribo-Noord, is zojuist een busje op z’n kop belandt. Het voertuig kwam rond 18.15u in botsing met een personenauto.

Hoewel de schade aan de voertuigen aanzienlijk is raakte niemand ernstig gewond. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de chauffeur van het busje een snijwond heeft opgelopen Hij is zojuist met een ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De Surinaamse politie is ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Deze foto werd via Facebook gedeeld:

Foto: Delycharenzo Melra