Commissie geïnstalleerd om stagnatie omloop contante SRD’s te onderzoeken

Naar aanleiding van de geconstateerde problematiek die zich voordoet in het betalingsverkeer met contante SRD’s en de kringloop van het contante geld, heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op woensdag 2 september de Commissie ‘Herstel kringloop chartaal geld’ geïnstalleerd.

In deze Commissie zijn vertegenwoordigd de CBvS, de Surinaamse Bankiersvereniging en het Ministerie van Financiën. De doelstelling van de Commissie is het inventariseren van de oorzaken van de stagnatie in de chartale geldkringloop en adviezen aandragen ter herstel van die kringloop met het oog op het optimaliseren van het betalingsverkeer.

Het gebruik van cash bij betalingen is de laatste maanden drastisch toegenomen, met alle gevolgen van dien. Zulks ondanks dat banken het elektronisch bankieren, met name “online banking”, mobile banking en het gebruik maken van POS-apparaten zoveel mogelijk stimuleren. Deze cashless methodes van betalingen zijn veilig en overzichtelijker.

Helaas wordt nog onvoldoende van deze vorm van bankieren gebruik gemaakt. Het betalingsverkeer is sinds de intrede van de COVID-19 pandemie, ontwricht. De monetaire autoriteiten zijn geïnformeerd over de ontstane situatie en hebben besloten om samen met de banken na te gaan hoe hierin verbetering te brengen, meldt de CBvS.

De commissie zal op zeer korte termijn, oplossingsmodellen aandragen ter verbetering van de chartale geldkringloop en dus van het betalingsverkeer. Banken hebben zich intussen gecommitteerd om hun klanten zo veel als mogelijk de nodige voorlichting te geven teneinde de mogelijkheden van cashless betalingen te benutten.