ROS-minister doneert sportattributen in Matawai gebied

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname heeft afgelopen weekend bij een werkbezoek aan de dorpen Poesoegroenoe en Nyun Jacob Kondre in het Matawai gebied, sportattributen gedoneerd. Districtscommissaris (dc) Walter Bonjaski nam de goederen in ontvangst.

De schenking is ter bevordering van de sportactiviteiten in de gebieden. De minister zegt dat zij graag wil dat de jongeren in dit gebied de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De minister heeft de dc ook gevraagd om in kaart te brengen wat er nog meer nodig is om het sportgebeuren in het gebied te bevorderen.

Met de schenking van de sport attributen wil de minister de jongeren in het gebied de stimulans geven om verschillende takken van sport in het gebied te blijven beoefenen. De bewindsvrouw zegt dat zij veel potentie in de jongeren ziet. Zelf is zij uit dit gebied afkomstig en weet zij welke fysieke vaardigheden de jongeren bezitten. Vooral als het gaat om zwemvaardigheden.

De lokale bewoners waren zeer ingenomen met de schenking van de minister en hebben duidelijk laten merken dat zij het initiatief waarderen. De minister stelt het op prijs dat het besluit door de regering is genomen om het directoraat Sport nu ook deel te maken van het ministerie.