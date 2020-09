Black Lives Matter Suriname wil protesteren tijdens bezoek Amerikaanse minister

Een groep burgers onder de naam Black Lives Matter Suriname, wil vandaag bij het Helstone Monument Kerkplein gekleed in het zwart demonstreren. Dit naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, aan Suriname.

De groep zegt op Facebook solidariteit te willen tonen aan de Black Lives Matter beweging in Amerika. “De schokkende beelden over het politiegeweld in Amerika tegenover gekleurde mensen laat ook ons in Suriname niet onberoerd. Laten we een vuist maken en solidair zijn” luidt de oproep.

Pompeo arriveert vanmiddag rond 13:30 uur in Suriname. Op de Johan Adolf Pengel luchthaven wordt de Amerikaanse bewindsman opgewacht door minister Ramdin, Miriam Mac Intosh, directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking en de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen L. Williams.

Op schema tijdens dit kort bezoek staat een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi op het Presidentieel Paleis. Tijdens deze ontmoeting zullen ook de ministers van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera, en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, aanwezig zijn.

In verband met de komst van de Amerikaanse minister zal er een wegomlegging plaatsvinden van 13:00 uur tot 19:00 uur. Tevens zal het gedeelte rondom het Onafhankelijkheidsplein, het Kabinet van de President en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking autovrij gehouden worden van 06:00 uur en 19:00 uur.