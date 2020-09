NDP aanhanger werkzaam als militair aangehouden na oproep tot protest

In Suriname is deze militair, die via social media ‘Weg met Chan!‘ postte en opriep om te protesteren tegen de Surinaamse regering, aangehouden door de militaire-politie. Dat melden diverse Surinaamse media. De man in kwestie had opgeroepen om op 23 september om 10.00u te protesteren op het Onafhankelijkheidsplein.

Via een fake account op Facebook plaatste hij diverse teksten om gelijkgestemden met zich mee te krijgen. Daarbij plaatste hij zinsdelen als “Chan z’n vrouw gaat 7 salarissen krijgen en wij blijven pinaren” maar ook raciale opmerkingen zoals “ding koelie ab a mony” en een plaatje waarop de president afgebeeld is als wolf die ‘blakamans’ zou toespreken.

De man verstuurde ook oproepen via WhatsApp om mensen over te halen om mee te doen aan het protest. Op een foto die hij zelf online plaatste is ook zijn politieke voorkeur duidelijk te zien; hij staat in zijn NDP kleding naast voormalig NDP topper Andre Misiekeba (foto rechts).

Volgens de Surinaamse nieuwsite SUN werd de militair afgelopen donderdag aangehouden en in verzekering gesteld, nadat vorige week aangifte tegen hem werd gedaan. Zijn posting op Facebook: