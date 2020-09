Kindje van 2 jaar verdronken bij vakantieverblijf te Boven-Suriname

Een kindje van slechts 2 jaar oud, is zaterdag verdronken bij een vakantieverblijf te Boven-Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een meisje met de initialen A.K. Ze zou rond 16.00u zaterdagmiddag verdronken zijn.

Haar levenloos lichaam werd anderhalf uur later opgevist in de directe omgeving. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op het vakantieverblijf, dat zichzelf als ‘kindvriendelijk’ presenteert.

Het gaat om een eco-verblijf gevestigd in het Surinaamse district Sipaliwini en wel in het ressort Boven-Suriname. De plek is een uur stroomopwaarts varen vanuit de aanlegplaats Atjoni, vlak onder het Brokopondo-stuwmeer.

UPDATE: de redactie van Waterkant.Net verneemt dat het meisje samen met haar ouders op het vakantieverblijf woonde. Ze zou op een onbewaakt moment te water zijn geraakt en in de diepte zijn verdwenen.