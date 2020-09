Wanhopige werkers vragen vicepresident Brunswijk aandacht

De kwestie waarbij duizenden mensen door de vorige regering in dienst zijn genomen bij de overheid, is onder de aandacht van de Surinaamse vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk. Vrijdag is op het Kabinet van de vicepresident met betrekking tot deze kwestie een petitie overhandigd aan hem. Brunswijk gaf aan de groep te kennen en begrip te hebben voor de noden van deze mensen.

Volgens de vp kent de regering in Suriname haar verantwoordelijkheden. De petitie werd ingediend door de vertegenwoordiger van de groep, Edwin Irion. Zij gaven aan op te komen voor een veel grotere groep uit Commewijne. Ze vroegen de vice-president te bemiddelen in de situatie die is ontstaan. In de petitie geven zij verder aan reeds maanden werkzaam te zijn bij de verschillende ministeries, maar nog geen loon te hebben ontvangen. Ook hebben zij momenteel geen zekerheid met betrekking tot hun rechtspositie en worden ze met ontslag bedreigd. Voorts maakt dat de COVID-19 situatie dat zij het nog moeilijker hebben.

Er wordt ten aanzien van deze kwestie over de gehele linie onderzoek gepleegd. Op 31 juli is speciaal hiervoor de presidentiele commissie ‘Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden’, geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak het adviseren van de president met betrekking tot het gezond maken van het landsdienarenapparaat. Hieronder vallen ook de vele indiensttredingen en benoemingen van de afgelopen periode.

“De werknemers moeten zich ervan bewust zijn, dat de regering pas in staat is werknemers in dienst te nemen of aan te houden, indien de staatsbegroting dat toelaat. De regering is momenteel bezig om te kijken naar de vele gevallen van werknemers die recent in dienst zijn genomen en hoe deze zaak af te handelen” aldus de vp.