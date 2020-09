Casino’s in Suriname nog gesloten, maar online casino’s niet

De laatste tijd wordt in de media regelmatig beweerd dat de casino’s in Suriname weer open mogen, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Wel lijkt er schot in de zaak te komen. Op woensdag 2 september 2020 heeft de Surinaamse regering namelijk gesproken met Mauro Tuur, de voorzitter van de Gaming Board. Dit orgaan controleert en houdt toezicht op gokspelen in het land.

Tijdens het onderhoud is bepaald dat het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg de genomen maatregelen door de casino’s gaat controleren. Binnenkort gaan beide partijen samen met de Vereniging van Casinohouders in Suriname wederom om tafel. Mogelijk krijgen de casino’s te horen dat ze dan wel weer open mogen, maar dat valt nu nog niet te zeggen.

Meer dan drieduizend medewerkers

De casino’s in Suriname hebben in totaal meer dan drieduizend mensen in dienst. Er zijn dus veel personen die hun brood verdienen in deze industrie. Een aantal van hen heeft in de afgelopen maanden helemaal geen salaris ontvangen vanwege de coronacrisis. Dit kan dan ook een belangrijke beweegreden zijn om de casino’s wel weer te openen. Toch wordt dit nog niet gedaan, wat met name beslist is vanuit een medisch oogpunt. Als de nodige maatregelen gebruikt worden door de casino’s draait de Surinaamse regering dit besluit mogelijk terug.

Online casino’s

Er zijn relatief veel casino’s te vinden in Suriname, het land telt namelijk meer dan 30 casino’s. Desondanks is het uiteraard ook mogelijk om te spelen op een online platform. Op deze manier zul je natuurlijk geen last hebben van de COVID-19 maatregelen, terwijl je ook geen risico loopt op het besmet raken van het virus. Met behulp van een online casino kun je dus via het internet een gokje wagen. Dit is mogelijk op allerlei verschillende platformen die je online kunt vinden.

Het bekendste casino op het internet in Suriname is natuurlijk Suribet. Hierop kun je gokken op sportwedstrijden, maar uiteraard kun je op Suribet ook geld inzetten op gokspellen. Hierbij kun je onder meer denken aan Skinfiri en tjekre tjekre, twee van de leukste en bekendste casinospellen van Suriname.