Auto eindigt op z’n kop in middenberm Gravenberchstraat

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is deze auto op z’n kop terecht gekomen in de middenberm van de Gravenberchstraat. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig rond 08.00u vanmorgen, vanuit de Van Idsingastraat kwam en linksaf de Gravenberchstraat in sloeg.

Wat er toen precies gebeurde is nog niet bekend maar het voertuig sloeg over de kop en kwam in de middenberm tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) tot stilstand, zoals ook op de foto te zien is.

De geschrokken bestuurder wist ongedeerd uit het voertuig te komen. Omdat er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken waren is er sprake van een eenzijdig ongeval. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.