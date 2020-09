Huiselijk geweld en levensberovingen toegenomen in eerste helft 2020

Het aantal gevallen van huiselijk geweld en levensberovingen is, vergeleken met de dezelfde periode vorig jaar, toegenomen in de eerste helft van 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Criminele Informatie verzorging (DCIV) van het Korps Politie Suriname. Met name het aantal gevallen van huiselijk geweld is flink toegenomen in het eerste kwartaal van 2020.

Anderzijds is het aantal gevallen van gekwalificeerde diefstal, inbraak en berovingen dit jaar gedaald, als deze worden afgezet tegen de cijfers van 2019. Vergeleken met de cijfers van 2018 is in 2020 sprake van een flinke daling betreffende alle genoemde strafbare feiten.

De eerste helft van het jaar was ook een vervelende periode met een situatie van crisis en daarbovenop nog het begin van de coronacrisis. Of deze cijfers hiermee te maken hebben is niet duidelijk.

De cijfers van de Surinaamse politie: